ua en ru
Пт, 19 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Посол США при НАТО: мир - це найкращий варіант і для України, і для Росії

Брюссель, П'ятниця 19 грудня 2025 20:52
UA EN RU
Посол США при НАТО: мир - це найкращий варіант і для України, і для Росії Фото: Меттью Вітакер, посол США при НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Завершення війни є найкращим сценарієм як для України, так і для Росії. Продовження бойових дій безглуздо.

Як передає РБК-Україна, про це в ефірі Fox News заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.

"Мир - це найкращий варіант, найкращий варіант для всіх сторін. Ви знаєте, Росія витрачає, імовірно, удвічі більше, щоб продовжувати цю війну. Це повна розтрата коштів. Те, що відбувається, безглуздо", - підкреслив дипломат.

Він додав, що саме тому президент США Дональд Трамп наполягає на тому, що вбивства мають припинитися і необхідно укласти мирну угоду.

Як на Росію вплинула війна

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла про те, що в січні-вересні 2025 року було зафіксовано історичний максимум військових витрат Росії з початку повномасштабного вторгнення.

За інформацією розвідки, щомісяця Росія в середньому витрачає на війну 1,32 трлн рублів (близько 16,6 млрд доларів).

При цьому всього вартість війни проти України для платників податків у РФ досягла 42,343 трлн рублів (приблизно 542 млрд доларів).

Також в українській розвідці звертали увагу, що на тлі війни у російських компаній дедалі частіше виникають фінансові труднощі. Зокрема, 68% компаній у РФ скорочують витрати, щоб "залишатися на плаву".

При цьому через західні санкції у Росії немає можливості оновити енергообладнання - 70% вже вважається зношеним. З цієї причини проблеми з електропостачанням виникають у низці регіонів, які не підключені до єдиної енергетичної системи РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Сполучені Штати Америки Мирні переговори Війна в Україні мирний план США
Новини
Зеленський назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України
Зеленський назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ