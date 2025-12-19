Посол США при НАТО: мир - це найкращий варіант і для України, і для Росії

Завершення війни є найкращим сценарієм як для України, так і для Росії. Продовження бойових дій безглуздо.

Як передає РБК-Україна , про це в ефірі Fox News заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.

Він додав, що саме тому президент США Дональд Трамп наполягає на тому, що вбивства мають припинитися і необхідно укласти мирну угоду.

"Мир - це найкращий варіант, найкращий варіант для всіх сторін. Ви знаєте, Росія витрачає, імовірно, удвічі більше, щоб продовжувати цю війну. Це повна розтрата коштів. Те, що відбувається, безглуздо", - підкреслив дипломат.

Як на Росію вплинула війна

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла про те, що в січні-вересні 2025 року було зафіксовано історичний максимум військових витрат Росії з початку повномасштабного вторгнення.

За інформацією розвідки, щомісяця Росія в середньому витрачає на війну 1,32 трлн рублів (близько 16,6 млрд доларів).

При цьому всього вартість війни проти України для платників податків у РФ досягла 42,343 трлн рублів (приблизно 542 млрд доларів).

Також в українській розвідці звертали увагу, що на тлі війни у російських компаній дедалі частіше виникають фінансові труднощі. Зокрема, 68% компаній у РФ скорочують витрати, щоб "залишатися на плаву".

При цьому через західні санкції у Росії немає можливості оновити енергообладнання - 70% вже вважається зношеним. З цієї причини проблеми з електропостачанням виникають у низці регіонів, які не підключені до єдиної енергетичної системи РФ.