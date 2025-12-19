Посол США при НАТО: мир - это лучший вариант и для Украины, и для России
Завершение войны является самым лучшим сценарием как для Украины, так и для России. Продолжение боевых действий бессмысленно.
Как передает РБК-Украина, об этом в эфире Fox News заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Мир - это лучший вариант, лучший вариант для всех сторон. Вы знаете, Россия тратит, вероятно, в два раза больше, чтобы продолжать эту войну. Это полная растрата средств. То, что происходит, бессмысленно", - подчеркнул дипломат.
Он добавил, что именно поэтому президент США Дональд Трамп настаивает на том, что убийства должны прекратиться и необходимо заключить мирную сделку.
Как на Россию повлияла война
Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины сообщала о том, что в январе-сентябре 2025 года был зафиксирован исторический максимум военных расходов России с начала полномасштабного вторжения.
По информации разведки, каждый месяц Россия в среднем тратит на войну 1,32 трлн рублей (около 16,6 млрд долларов).
При этом всего стоимость войны против Украины для налогоплательщиков в РФ достигла 42,343 трлн рублей (примерно 542 млрд долларов).
Также в украинской разведке обращали внимание, что на фоне войны у российских компаний все чаще возникают финансовые трудности. В частности, 68% компаний в РФ сокращают расходы, чтобы "оставаться на плаву".
При этом из-за западных санкций у России нет возможности обновить энергооборудование - 70% уже считается изношенным. По этой причине проблемы с электроснабжением возникают в ряде регионов, которые не подключены к единой энергетической системе РФ.