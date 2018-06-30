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Посол США в Эстонии подал в отставку из-за заявлений Трампа

НовостиПолитика    30.06.2018 - 09:38
Фото: Джеймс Д. Мелвилл-младший (facebook.com/estonia.usembassy)
Фото: Джеймс Д. Мелвилл-младший (facebook.com/estonia.usembassy)

Посол подал в отставку из-за заявлений Трампа о союзниках США в Европе

Посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший подал в отставку из-за заявлений президента США Дональда Трампа о европейских союзниках Америки. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на Facebook политика.

"Посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший объявил друзьям в пятницу, что он уходит в отставку из-за ряда противоречивых комментариев, которые президент Дональд Трамп сделал о союзниках США в Европе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Мелвилл был назначен послом США в Эстонии в 2015 году. 

Отмечается, что чиновник сообщил в Facebook, что планировал вскоре уйти в отставку, но "поведение и комментарии Трампа ускорили его решение".

"Для президента говорить, что ЕС был "настроен на то, чтобы воспользоваться Соединенными Штатами, чтобы напасть на наш копилку", или что "НАТО так же плохо, как НАФТА", не только фактически ошибочно, но и доказывает мне, что пришло время уходить", - написал чиновник в Facebook.

Напомним, ранее издание The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что Трамп предлагал президенту Франции Эммануэлю Макрону вывести Францию из состава Евросоюза. 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Эстония, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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