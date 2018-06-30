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Посол США в Естонії подав у відставку через заяви Трампа

НовиниПолітика    30.06.2018 - 09:38
Фото: Джеймс Д. Мелвілл-молодший (facebook.com/estonia.usembassy)
Фото: Джеймс Д. Мелвілл-молодший (facebook.com/estonia.usembassy)

Посол подав у відставку через заяви Трампа про союзників США в Європі

Посол США в Естонії Джеймс Д. Мелвілл-молодший подав у відставку через заяви президента США Дональда Трампа про європейських союзників Америки. Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на Facebook політика.

"Посол США в Естонії Джеймс Д. Мелвілл-молодший оголосив друзям в п'ятницю, що він іде у відставку через низку суперечливих коментарів, які президент Дональд Трамп зробив про союзників США в Європі", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, Мелвілл був призначений послом США в Естонії в 2015 році.

Наголошується, що чиновник повідомив в Facebook, що планував незабаром піти у відставку, але "поведінка та коментарі Трампа прискорили його рішення".

"Для президента говорити, що ЄС був "налаштований на те, щоб скористатися Сполученими Штатами, щоб напасти на наш скарбничку", або що "НАТО так само погано, як НАФТА", не тільки фактично помилково, а й доводить мені, що прийшов час йти", - написав чиновник в Facebook.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post з посиланням на європейських чиновників повідомляло, що Трамп пропонував президенту Франції Еммануелю Макрону вивести Францію з складу Євросоюзу.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Эстония, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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