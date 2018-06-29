Трамп предлагал Макрону вывести Францию из состава ЕС, - Washington Post

В случае выхода Франции из ЕС, Трамп предлагал Макрону двустороннюю торговую сделку

Президент США Дональд Трамп предлагал президенту Франции Эммануэлю Макрону вывести Францию из состава Евросоюза. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников.

Как сообщается, Трамп в конце апреля текущего года в ходе частной встречи с Макроном в Белом доме обсуждал вопросы торговли.

По словам источников издания, Трамп спросил Макрона: "почему бы вам не покинуть ЕС?". Кроме того, сообщается, что Трамп заявил, что если Франция выйдет из ЕС, он предложит Макрону двустороннюю торговую сделку с лучшими условиями, чем ЕС получает от США.

Отмечается, что Белый дом отказался от комментариев.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в субботу, 12 мая, обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном новое "всеобъемлющее" соглашение с Ираном.