Посол США в ЕС сообщал окружению Трампа о намерениях Зеленского в деле Байдена

Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд сообщал нескольким представителям администрации президента США Дональда Трампа информацию относительно готовности президента Украины Владимира Зеленского начать расследование деятельности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные электронной переписки.

Издание отмечает, что Сондланд об этом сообщал исполняющему обязанности руководителя аппарата Белого дома Мику Малвени, а также министру энергетики США Рику Перри.

В частности, в середине июля текущего года Сондланд попросил бывшего старшего директора по вопросам РФ Совета национальной безопасности Белого дома Тима Моррисона о том, чтобы тот запланировал телефонный разговор между Трампом и Зеленским. Моррисон, в частности, советовал ограничить доступ к записи разговора Трампа с Зеленским.

"Я только что говорил с Зеленским. Он готов принять звонок президента (США). Он уверит его в том, что планирует запустить абсолютно прозрачное расследование, в ходе которого не упустит ни одной детали", - говорил он.

Ранее сообщалось, что сотрудник посольства США в Украине Дэвид Холмс рассказал в Конгрессе, что Трамп летом 2019 года активно интересовался расследованием дела Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в Украине.

Кроме того, опубликована стенограмма первого разговора Трампа и Зеленского. Президент США, в частности, в апреле поздравил Зеленского с победой на выборах и пригласил его в Вашингтон.