Посол США в ЄС повідомляв оточенню Трампа про наміри Зеленського у справі Байдена

Постійний представник США при ЄС Гордон Сондланд повідомляв кільком представникам адміністрації президента США Дональда Трампа інформацію щодо готовності президента України Володимира Зеленського почати розслідування діяльності колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і його сина Хантера. Про це повідомила в неділю газета The Wall Street Journal з посиланням на дані електронного листування.

Видання зазначає, що Сондланд про це повідомляв виконуючому обов’язки керівника апарату Білого дому Міку Малвені, а також міністру енергетики США Ріку Перрі.

Зокрема, в середині липня поточного року Сондланд попросив колишнього старшого директора з питань РФ Ради національної безпеки Білого дому Тіма Моррісона про те, щоб той запланував телефонна розмова між Трампом і Зеленським. Моррісон, зокрема, радив обмежити доступ до запису розмови Трампа із Зеленським.

"Я тільки що говорив з Зеленським. Він готовий прийняти дзвінок президента (США). Він запевнить його в тому, що планує запустити абсолютно прозоре розслідування, в ході якого не упустить жодної деталі", - говорив він.

Раніше повідомлялось, що співробітник посольства США в Україні Девід Холмс розповів у Конгресі, що Трамп влітку 2019 року активно цікавився розслідуванням справи Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента Джо Байдена, в Україні.

Крім того, опублікована стенограма першої розмови Трампа і Зеленського. Президент США, зокрема, в квітні привітав Зеленського з перемогою на виборах і запросив його до Вашингтона.