Посол США в ЕС раскритиковал Еврокомиссию за "Северный поток-2"

Фото: Северный поток (gazprom.ru)

Еврокомиссия пытается урегулировать функционирование спорного проекта "Газпрома" путем внесения изменений в газовые правил Евросоюза

Посол Соединенных Штатов Америки в Европейском союзе Гордон Сондланд обвинил Еврокомиссию в том, что она не приложила усилий для остановки проекта трубопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Европейская комиссия пытается урегулировать функционирование спорного проекта "Газпрома" путем внесения изменений в газовые правил Евросоюза, но утверждает, что не может остановить строительство трубопровода, поскольку его строительство не нарушает правил ЕС.

Использование аргумента верховенства права "очень удобным оправданием для того, чтобы облегчить прежде всего желание Германии получить дешевую энергию, откуда бы она не шла", - заявил Сондланд.

Он сказал, что ЕС должен уменьшить свою зависимость от российского газа, добавив, что "если история и учит нас чему-то, то это - ложное место для того, чтобы повесить шляпу".

Он назвал Штаты частью энергетической безопасности Европейского союза и заявил, что "мы не хотим быть вынужденными появляться посреди января, когда Россия отключит газ".

На вопрос, рассматривают ли США вопрос о введении санкций для остановки "Северного потока-2", Сондланд заявил, что "санкции являются инструментами, которые есть в арсенале президента. Они всегда возможны".

Ранее РБК-Украина сообщало, что исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран и по всему энергетическому сектору Европейского союза.

Напомним, ранее сообщалось, что российский "Газпром" проложил 40% газопровода "Северный поток-2".