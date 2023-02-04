ua ru
Сб, 04 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Посол в США: боевые самолеты для Украины постоянно в фокусе разговоров

Новина українською →
США, Суббота 04 февраля 2023 19:15
Посол в США: боевые самолеты для Украины постоянно в фокусе разговоров Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof gov ua)
Автор: Карина Левицкая

Вопрос поставок боевых самолетов Украине постоянно находится в фокусе во время дискуссий с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксану Маркарову во время телемарафона.

"Самолеты в фокусе разговоров. Мы эти дискуссии начали давно и не прекращали", - заявила Макарова.

Она подчеркнула, что обычно переговорам способствуют встречи в "Рамштайне" и напомнила, что именно так было в случае с разблокировкой танков для Украины.

"Я надеюсь, что, как и с другими способностями, мы сможем вместе с нашими партнерами все решить", - подчеркнула посол.

Напомним, вчера министр обороны заявил, что Украина ведет переговоры о поиске платформы для получения авиации.

В свою очередь премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что решение о передаче Украине истребителей F-16 должно принимать НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Мобилизация в Украине. Где и кто имеет право выдавать повестки: разъяснение ВСУ
Мобилизация в Украине. Где и кто имеет право выдавать повестки: разъяснение ВСУ
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина