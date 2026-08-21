Посол Шандор назвав два ключові напрямки співпраці України та Угорщини

Основні напрямки

Одним із ключових напрямів може стати громадянське розмінування. Угорщина має значний досвід у цій сфері, причому відповідну роботу в Україні проводять багато угорських громадських організацій.

Також країни можуть обмінюватися інформацією у тих сферах, де кожна з них має найбільшу експертизу. Серед можливих форматів співпраці згадуються й drone deals.

Окремий напрямок пов'язаний із лікуванням та реабілітацією українських військовослужбовців. Наразі понад 100 українських військових, які втратили верхні чи нижні кінцівки, проходять в Угорщині лікування, реабілітацію та встановлюють біодинамічні протези.

Допомога після тяжких поранень

Угорщина також має необхідні компетенції у сфері реабілітаційної медицини.

Цей напрямок має особливе значення для України через велику кількість військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення.

Окрім медичної реабілітації, йдеться про психологічну допомогу. Угорська психологічна школа займається вивченням посттравматичних станів і безпосередньо працює із психологічними наслідками травм у військовослужбовців.

"Тому саме ці два напрями – громадянське розмінування та реабілітація, які є надзвичайно важливими", – зазначив Шандор.

Що з оборонною співпрацею

При цьому було відзначено й зацікавленість у розвитку безпосередньо оборонної співпраці між країнами.

На запитання про те, чи виникла така зацікавленість, посол відповів ствердно.

"Однозначно. Угорщина – це член НАТО, і я думаю, що співпраця з НАТО викристалізує їхні військові відносини з нами", – заявив Шандор.