Посол Шандор назвал два ключевых направления сотрудничества Украины и Венгрии

Основные направления

Одним из ключевых направлений может стать гражданское разминирование. Венгрия имеет значительный опыт в этой сфере, причем соответствующую работу в Украине проводят многие венгерские общественные организации.

Также страны могут обмениваться информацией в тех сферах, где каждая из них имеет наибольшую экспертизу. Среди возможных форматов сотрудничества упоминаются и drone deals.

Отдельное направление связано с лечением и реабилитацией украинских военнослужащих. В настоящее время более 100 украинских военных, которые потеряли верхние или нижние конечности, проходят в Венгрии лечение, реабилитацию и устанавливают биодинамические протезы.

Помощь после тяжелых ранений

Венгрия также обладает необходимыми компетенциями в сфере реабилитационной медицины.

Это направление имеет особое значение для Украины из-за большого количества военнослужащих, получивших тяжелые ранения.

Кроме медицинской реабилитации, речь идет о психологической помощи. Венгерская психологическая школа занимается изучением посттравматических состояний и непосредственно работает с психологическими последствиями травм у военнослужащих.

"Поэтому именно эти два направления – гражданское разминирование и реабилитация, которые являются чрезвычайно важными", – отметил Шандор.

Что с оборонным сотрудничеством

При этом была отмечена и заинтересованность в развитии непосредственно оборонного сотрудничества между странами.

На вопрос о том, появилась ли такая заинтересованность, посол ответил утвердительно.

"Однозначно. Венгрия – это член НАТО, и я думаю, что сотрудничество с НАТО выкристаллизует их военные отношения с нами", – заявил Шандор.