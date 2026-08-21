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Посол Шандор назвал два ключевых направления сотрудничества Украины и Венгрии

10:49 21.08.2026 Пт
2 мин
В чем конкретно Венгрия может помочь Украине?
aimg Роман Кот aimg Анастасия Никончук
Фото: посол Украины в Венгрии Федор Шандор (facebook.com/FedirShandor)

Украина и Венгрия могут расширить сотрудничество по нескольким направлениям, связанным с последствиями войны. В частности, речь идет о разминировании, лечении и реабилитации украинских военных, а также обмене опытом и информацией.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Украины в Венгрии Федор Шандор.

Основные направления

Одним из ключевых направлений может стать гражданское разминирование. Венгрия имеет значительный опыт в этой сфере, причем соответствующую работу в Украине проводят многие венгерские общественные организации.

Также страны могут обмениваться информацией в тех сферах, где каждая из них имеет наибольшую экспертизу. Среди возможных форматов сотрудничества упоминаются и drone deals.

Отдельное направление связано с лечением и реабилитацией украинских военнослужащих. В настоящее время более 100 украинских военных, которые потеряли верхние или нижние конечности, проходят в Венгрии лечение, реабилитацию и устанавливают биодинамические протезы.

Помощь после тяжелых ранений

Венгрия также обладает необходимыми компетенциями в сфере реабилитационной медицины.

Это направление имеет особое значение для Украины из-за большого количества военнослужащих, получивших тяжелые ранения.

Кроме медицинской реабилитации, речь идет о психологической помощи. Венгерская психологическая школа занимается изучением посттравматических состояний и непосредственно работает с психологическими последствиями травм у военнослужащих.

"Поэтому именно эти два направления – гражданское разминирование и реабилитация, которые являются чрезвычайно важными", – отметил Шандор.

Что с оборонным сотрудничеством

При этом была отмечена и заинтересованность в развитии непосредственно оборонного сотрудничества между странами.

На вопрос о том, появилась ли такая заинтересованность, посол ответил утвердительно.

"Однозначно. Венгрия – это член НАТО, и я думаю, что сотрудничество с НАТО выкристаллизует их военные отношения с нами", – заявил Шандор.

Напоминаем, что посол Украины в Венгрии Федор Шандор заявил, что венгерский народ в итоге сделал правильный выбор и остановил российский произвол в своей стране. Дипломат подчеркнул, что Венгрия при этом никогда не была изгоем или проблемой для Европы.

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