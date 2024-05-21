Посол розповів про ставлення китайців до війни Росії проти України

Про це у коментарі РБК-Україна сказав посол України у Китаї Павло Рябікін.

"Говорячи про настрої китайців і розуміння причин вторгнення Росії в Україну, я не стверджував би, що всі в Китаї вірять у "провокування" Росії нами чи НАТО. Все більше китайців роблять висновки самостійно і бажають перемоги над агресором", - сказав він.

При цьому він визнав, що чимало і тих, хто "незважаючи на очевидні факти, підтримує Росію".

Нагадаємо, за даними Індексу сприйняття демократії 2024 року, Китай знаходиться на другому місці серед країн світу з негативної оцінки допомоги США, ЄС та НАТО Україні. У Китаї 37% респондентів заявляють, що для допомоги було зроблено "надто багато".