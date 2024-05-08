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Занадто мало допомоги: жителі світу оцінили підтримку України з боку США, ЄС та НАТО

Україна, Середа 08 травня 2024 15:16
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Занадто мало допомоги: жителі світу оцінили підтримку України з боку США, ЄС та НАТО Фото: мешканці світу хочуть більше допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Близько третини (34%) мешканців 52 країн світу вважають, що США, ЄС та НАТО зробили замало, щоб допомогти Україні під час російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Індексу сприйняття демократії 2024 року.

При цьому половина каже, що США, ЄС та НАТО зробили достатньо для допомоги Україні (46%), а 19% вважають, що зробили надто багато.

Як зазначають автори дослідження, відчуття, що для допомоги Україні зроблено "надто мало", знижується, а частка тих, хто сказати, що зроблено "надто багато", зростає.

Ця "втома від допомоги" особливо поширена в Німеччині, де зараз є 40% респондентів, які кажуть, що "надто багато" було зроблено для допомоги Україні – найвищий показник серед усіх опитаних країн. За нею слідують Китай (37%), Австрія (37%) та Угорщина (31%).

Занадто мало допомоги: жителі світу оцінили підтримку України з боку США, ЄС та НАТО

Опитування було проведено у 53 країнах світу серед 63 тисяч респондентів.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у лютому 2024 року відносна більшість українців (49%) заявляли, що Захід продовжує підтримувати Україну. Проте 44% вважали, що Захід утомився від України, а його підтримка слабка.

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