Посол рассказал об отношении китайцев к войне России против Украины

Значительная часть жителей Китая поддерживают Москву. Однако все больше китайцев желают Киеву победы над врагом.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал посол Украины в Китае Павел Рябикин.

"Говоря о настроениях китайцев и понимании причин вторжения России в Украину, я бы не утверждал, что все в Китае верят в "провоцирование" России нами или НАТО. Все больше китайцев делают выводы самостоятельно и желают победы над агрессором", - сказал он.

При этом он признал, что немало и тех, кто, "несмотря на очевидные факты, поддерживает Россию".

Напомним, по данным Индекса восприятия демократии 2024 года, Китай находится на втором месте среди стран мира по негативной оценке помощи США, ЕС и НАТО Украине. В Китае 37% респондентов заявляют, что для помощи было сделано "слишком много".