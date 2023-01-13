Посол розповів, на якому етапі перебуває будівництво заводу "Байрактарів" в Україні

"Точно завод буде побудований і точно роботи не заморожені", - сказав він.

Боднар зазначив, що близько місяця тому Верховна рада ратифікувала угоду з Туреччиною, завдяки якій з'явилась можливість налагодити виробництво безпілотників "Байрактар" в Україні. Тепер угоду має ратифікувати турецька сторона, а потім потрібно обмінятися ратифікаційними документами, щоб угода набула чинності.

"З боку компанії Baykar Makina вже створено підприємство, куплено землю, готуються комунікації, зроблено проєкт і заводу, і центру з проведення досліджень та навчання", - сказав він.

При цьому посол зазначив, що війна, на жаль, внесла корективи у початкові плани щодо заводу. Так, поки що темпи, заплановані на підготовку проєктної документації, отримання ліцензій, ратифікацію угоди, зберігаються навіть з урахуванням триваючих бойових дій.

"Зрозуміло, що це оборонно-промисловий об’єкт, є загроза того, що він може бути підданий ракетному удару. І це було сказано країною-агресоркою. За попередніми розрахунками, до двох років завод мав би бути побудований і перші безпілотники мали б зійти з конвеєрів", - додав Боднар.

Нагадаємо, у компанії показали макети майбутнього центру з виробництва та розробки дронів в Україні.

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