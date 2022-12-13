"Байрактари" зможуть виготовляти в Україні. Рада ратифікувала угоду з Туреччиною

Верховна рада України ратифікувала угоду з Туреччиною, завдяки якій з'явилась можливість налагодити виробництво безпілотників "Байрактар" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

Сьогодні, 13 грудня, Верховна рада ратифікувала угоду між Україною і Туреччиною яка була підписана президентами обох країн 3 лютого, ще до повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

"Мова йде про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях."- зазначив Гончаренко.

Проте, за словами народного депутата, основним досягненням угоди є можливість налагодження виробництва "Байрактарів" в Україні.