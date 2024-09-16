Посол розповів, коли Туреччина передасть Україні два корвети

Туреччина має контрактні зобов'язання щодо виготовлення та передачі Україні корветів. Туреччина належним чином виконує свої зобов'язання і готова буде забезпечити так, як вирішить українська сторона.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Зазначені корвети є власністю України та саме наша сторона прийматиме рішення щодо корветів", - сказав він.

За його словами, на сьогодні перший корвет "Іван Мазепа" проходить портові і ходові випробування і готовність до його здачі в стрій буде десь приблизно наприкінці поточного року.

Інший корвет "Іван Виговський" 1 серпня був спущений на воду. Це судно планується ввести в стрій у 2026-му році. Зараз тривають роботи з оснащення, встановлення силової установки, озброєння і багато інших потрібних речей, визначений екіпаж для цього корабля, сказав він.

"Звісно, два кораблі, навіть якщо вони будуть в стані повної бойової готовності, вони не зможуть повністю змінити оперативну обстановку в самому регіоні, але вони потрібні будуть Україні для того, щоб відновити свій флот. Тобто за участі коаліції тих країн, які вже зголосилися передати Україні інші кораблі. Будемо бачити коли це буде потрібно. Відповідно, рішення буде прийнято керівництвом держави", - Боднар.

Корвети для України

Україна у 2020 році замовила у Туреччини кораблі типу корвет Ada. "Гетьман Іван Мазепа", який був побудований у Туреччині, був спущений на воду у жовтні 2022 року. Наприкінці того ж року розпочалось будівництво "Гетьмана Івана Виговського".

Спочатку кораблі планували оснастити на суднобудівному заводі "Океан" в Україні. Втім, плани змінились після повномасштабного вторгнення Росії.