ua en ru
Пт, 02 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Туреччині розповіли, коли Україні передадуть корвет "Гетьман Іван Виговський"

П'ятниця 02 серпня 2024 11:51
UA EN RU
У Туреччині розповіли, коли Україні передадуть корвет "Гетьман Іван Виговський" Фото: корвет "Гетьман Іван Виговський" (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У турецькому Стамбулі, вчора, 1 серпня, відбулась церемонія спуску на воду військового корабля "Гетьман Іван Виговський". Анкара передасть корвет Києву вже в першому кварталі 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора турецької суднобудівної компанії STM Озгюра Гюлерюза під час церемонії з нагоди спуску на воду корвета "Гетьман Іван Виговський", якого цитує Kırım Haber Ajansı.

За словами Гюлерюза, Україна та Туреччина розпочали реалізацію проєкту ще у 2020 році після переговорів між делегаціями. Пізніше країни підписали угоду у сфері розвитку оборонної промисловості.

Будівництво "Гетьмана Івана Виговського" розпочалось у 2022 році. Перше плавання заплановане у 2026-му, а вже в першому кварталі 2027-го корвет передадуть Україні.

"Ми з повагою вшановуємо пам'ять українських воїнів і людей, які загинули в боротьбі за територіальну цілісність і суверенітет України. Я хотів би висловити, що ми завжди стоїмо поруч з Україною, яка переживає складний період як країна, і що ми продовжимо наші зусилля по зміцненню українського флоту", - додав Гюлерюз.

Угода між Туреччиною та Україною

У 2020-му Україна замовила у Туреччини кораблі типу корвет Ada. "Гетьман Іван Мазепа", який був побудований у Туреччині, був спущений на воду у жовтні 2022 року. Вже наприкінці того ж року розпочалось будівництво "Гетьмана Івана Виговського".

Спочатку кораблі планували оснастити на суднобудівному заводі "Океан" в Україні, втім, плани змінились після повномасштабного вторгнення російських терористів.

У березні 2024-го Військово-морські сили (ВМС) заявили про підготовку українського екіпажу для служби на "Мазепі". Також вже в травні перший корвет вийшов на перші ходові випробування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Туреччина
NEWS
НБУ очікує підвищення тарифів для населення на газ та опалення: коли це станеться
НБУ очікує підвищення тарифів для населення на газ та опалення: коли це станеться
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку