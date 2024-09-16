Посол рассказал, когда Турция передаст Украине два корвета

Турция имеет контрактные обязательства по изготовлению и передаче Украине корветов. Турция должным образом выполняет свои обязательства и готова обеспечить так, как решит украинская сторона.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Указанные корветы являются собственностью Украины и именно наша сторона будет принимать решение по корветам", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день первый корвет "Иван Мазепа" проходит портовые и ходовые испытания и готовность к его сдаче в строй будет где-то примерно в конце текущего года.

Другой корвет "Иван Выговский" 1 августа был спущен на воду. Это судно планируется ввести в строй в 2026 году. Сейчас продолжаются работы по оснащению, установке силовой установки, вооружению и многим другим нужным вещам, определен экипаж для этого корабля, сказал он.

"Конечно, два корабля, даже если они будут в состоянии полной боевой готовности, они не смогут полностью изменить оперативную обстановку в самом регионе, но они будут нужны Украине для того, чтобы восстановить свой флот. То есть при участии коалиции тех стран, которые уже согласились передать Украине другие корабли. Будем видеть, когда это будет нужно. Соответственно, решение будет принято руководством государства", - Боднар.

Корветы для Украины

Украина в 2020 году заказала у Турции корабли типа корвет Ada. "Гетман Иван Мазепа", построенный в Турции, был спущен на воду в октябре 2022 года. В конце того же года началось строительство "Гетмана Ивана Выговского".

Первоначально корабли планировали оснастить на судостроительном заводе "Океан" в Украине. Планы изменились после полномасштабного вторжения России.