Посол розповів, як Туреччина реагує на війну в Секторі Газа

"Для Туреччини Близький Схід - це сусідній регіон. Звичайно, це регіон доволі нестабільний і кожне загострення ситуації викликає надзвичайно велику реакцію в Туреччині. Турецьке суспільство надзвичайно емоційно і навіть агресивно реагує на триваючу війну в Газі, звинувачення падають на Ізраїль та Захід. І це посилює антизахідну риторику і антизахідні настрої в політичному середовищі Туреччини. Відповідно, влада не може не реагувати", - пояснив посол.

Він зауважив, що з боку Туреччини вже були доволі різкі заяви як в сторону Ізраїлю, так і щодо можливості втручання в тому чи іншому способі.

"Насправді інтересом Туреччини є те, щоб можна було добитися встановлення справедливих умов для перемир'я і пізніше встановлення справедливого миру. І в цьому випадку Туреччина вважає це одним із вибухонебезпечних регіонів і намагається дипломатичними методами впливати на цю ситуацію", - розповів посол.