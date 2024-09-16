Посол рассказал, как Турция реагирует на войну в секторе Газа

"Для Турции Ближний Восток - это соседний регион. Конечно, это регион достаточно нестабильный и каждое обострение ситуации вызывает чрезвычайно большую реакцию в Турции. Турецкое общество чрезвычайно эмоционально и даже агрессивно реагирует на продолжающуюся войну в Газе, обвинения падают на Израиль и Запад. Усиливает антизападную риторику и антизападные настроения в политической среде Турции. Соответственно, власти не могут не реагировать", - пояснил посол.

Он отметил, что со стороны Турции уже были достаточно резкие заявления как в сторону Израиля, так и о возможности вмешательства тем или иным способом.

"На самом деле интерес Турции заключается в том, чтобы можно было добиться установления справедливых условий для перемирия и позже установления справедливого мира. И в этом случае Турция считает это одним из взрывоопасных регионов и пытается дипломатическими методами влиять на эту ситуацию", - рассказал посол.