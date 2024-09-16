RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Посол рассказал, как Турция реагирует на войну в секторе Газа

Фото: Василий Боднарь, посол Украины в Турции (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Роман Кот

Турецкое общество чрезвычайно эмоционально реагирует на войну в Газе. А значит власть не может не реагировать на ситуацию в соседнем регионе.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Василий Боднарь.

"Для Турции Ближний Восток - это соседний регион. Конечно, это регион достаточно нестабильный и каждое обострение ситуации вызывает чрезвычайно большую реакцию в Турции. Турецкое общество чрезвычайно эмоционально и даже агрессивно реагирует на продолжающуюся войну в Газе, обвинения падают на Израиль и Запад. Усиливает антизападную риторику и антизападные настроения в политической среде Турции. Соответственно, власти не могут не реагировать", - пояснил посол.

Он отметил, что со стороны Турции уже были достаточно резкие заявления как в сторону Израиля, так и о возможности вмешательства тем или иным способом.

"На самом деле интерес Турции заключается в том, чтобы можно было добиться установления справедливых условий для перемирия и позже установления справедливого мира. И в этом случае Турция считает это одним из взрывоопасных регионов и пытается дипломатическими методами влиять на эту ситуацию", - рассказал посол.

 

Заявления Турции по Израилю

Напомним, что после атаки ХАМАСа, состоявшейся в октябре прошлого года, и начала военной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "военным преступником" и "оккупантом".

В ответ Тель-Авив даже отозвал своих дипломатов из Турции.

Весной Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и руководство Израиля в целом несут исключительную ответственность за недавнюю эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

В то же время США призвали Турцию и других союзников, имеющих связи с Ираном, поспособствовать снижению напряженности на Ближнем Востоке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильТурцияСектор Газа