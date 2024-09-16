Посол рассказал, как Турция реагирует на войну в секторе Газа

Турецкое общество чрезвычайно эмоционально реагирует на войну в Газе. А значит власть не может не реагировать на ситуацию в соседнем регионе.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Василий Боднарь.
"Для Турции Ближний Восток - это соседний регион. Конечно, это регион достаточно нестабильный и каждое обострение ситуации вызывает чрезвычайно большую реакцию в Турции. Турецкое общество чрезвычайно эмоционально и даже агрессивно реагирует на продолжающуюся войну в Газе, обвинения падают на Израиль и Запад. Усиливает антизападную риторику и антизападные настроения в политической среде Турции. Соответственно, власти не могут не реагировать", - пояснил посол.
Он отметил, что со стороны Турции уже были достаточно резкие заявления как в сторону Израиля, так и о возможности вмешательства тем или иным способом.
"На самом деле интерес Турции заключается в том, чтобы можно было добиться установления справедливых условий для перемирия и позже установления справедливого мира. И в этом случае Турция считает это одним из взрывоопасных регионов и пытается дипломатическими методами влиять на эту ситуацию", - рассказал посол.
Напомним, что после атаки ХАМАСа, состоявшейся в октябре прошлого года, и начала военной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "военным преступником" и "оккупантом".
В ответ Тель-Авив даже отозвал своих дипломатов из Турции.
Весной Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и руководство Израиля в целом несут исключительную ответственность за недавнюю эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.
В то же время США призвали Турцию и других союзников, имеющих связи с Ираном, поспособствовать снижению напряженности на Ближнем Востоке.
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