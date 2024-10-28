Посол розповів, як готують угоду про столітнє партнерство між Британією та Україною

"І також хочу підкреслити, що наша перспектива це і перспектива після перемоги, і на 100 років. Зараз ми також в процесі перемовин щодо нового договору про 100-річне партнерство", - сказав він.

За його словами, зараз договір у процесі підготовки і британці вже мали кілька раундів перемовин з партнерами з України, з представниками різних міністерств.

"Ми маємо дуже потужні відносини у сфері безпеки. І ця угода буде іще зміцнювати нашу співпрацю у цій галузі", - додав він.

Гарріс зазначив, що є багато царин для співпраці Великої Британії та України.

"Не лише військова. Ми хотіли б також зміцнити нашу співпрацю у сфері культури, у сфері технологій, у сфері освіти, у економічних сферах. Зараз є майже повна лібералізація тарифів між Великою Британією та Україною на п'ять років. Тож ми маємо використати цей шанс і це унікальне партнерство між нашими країнами і для інших секторів наших відносин", - додав він.