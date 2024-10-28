Посол рассказал, как готовят соглашение о столетнем партнерстве между Британией и Украиной

"И также хочу подчеркнуть, что наша перспектива это и перспектива после победы, и на 100 лет. Сейчас мы тоже в процессе переговоров по новому договору о 100-летнем партнерстве", - сказал он.

По его словам, сейчас договор в процессе подготовки и британцы уже провели несколько раундов переговоров с партнерами из Украины, с представителями разных министерств.

"У нас очень мощные отношения в сфере безопасности. И это соглашение будет еще укреплять наше сотрудничество в этой области", - добавил он.

Харрис отметил, что есть много областей для сотрудничества Великобритании и Украины.

"Не только военная. Мы хотели бы также укрепить наше сотрудничество в сфере культуры, в сфере технологий, в сфере образования, в экономических сферах. Сейчас почти полная либерализация тарифов между Великобританией и Украиной на пять лет. Поэтому мы должны использовать этот шанс и это уникальное партнерство между нашими странами и для других секторов наших отношений", – добавил он.