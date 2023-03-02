UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посол розповів, чи є загроза вторгнення Росії з Білорусі

Фото: посол розповів, чи є загроза вторгнення Росії з Білорусі (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На цей час Росія не має сил для наступу з півночі. Небезпека такого прориву може виникнути, якщо "росіяни почнуть передислокувати ті сили, які зараз тримають за Уралом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла з особливих доручень МЗС України Олександра Щерби.

"Щодо наступу з Півночі, ми повинні вірити своїй розвідці. А розвідка каже, що зараз достатніх сил для цього немає. Якщо росіяни почнуть передислокувати ті сили, які зараз тримають за Уралом, тоді небезпека з'явиться", - сказав він.

Як повідомлялось, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, наразі тих ворожих сил, що знаходяться на території Білорусі, не достатньо для сухопутного наступу.

Нагадаємо, за даними української розвідки, РФ продовжує тиснути на Білорусь щодо війни в України. Водночас найближчими тижнями ризику відкритого вторгнення немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусь