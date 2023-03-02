Посол розповів, чи є загроза вторгнення Росії з Білорусі

На цей час Росія не має сил для наступу з півночі. Небезпека такого прориву може виникнути, якщо "росіяни почнуть передислокувати ті сили, які зараз тримають за Уралом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла з особливих доручень МЗС України Олександра Щерби.

"Щодо наступу з Півночі, ми повинні вірити своїй розвідці. А розвідка каже, що зараз достатніх сил для цього немає. Якщо росіяни почнуть передислокувати ті сили, які зараз тримають за Уралом, тоді небезпека з'явиться", - сказав він.

Як повідомлялось, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, наразі тих ворожих сил, що знаходяться на території Білорусі, не достатньо для сухопутного наступу.

Нагадаємо, за даними української розвідки, РФ продовжує тиснути на Білорусь щодо війни в України. Водночас найближчими тижнями ризику відкритого вторгнення немає.