Посол рассказал, есть ли угроза вторжения России из Беларуси

"Что касается наступления с Севера, мы должны верить своей разведке. А разведка говорит, что сейчас достаточных сил для этого нет. Если россияне начнут передислоцировать те силы, которые сейчас держат за Уралом, тогда опасность появится, - сказал он.

Как сообщалось, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что тех вражеских сил, которые находятся на территории Беларуси, недостаточно для сухопутного наступления.

Напомним, по данным украинской разведки, РФ продолжает давить на Беларусь по поводу войны в Украине. В то же время, в ближайшие недели риска открытого вторжения нет.