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Посол России отправился в США. Он возвращался в Москву после заявления Байдена о Путине

Автор: Дмитрий Левицкий

Посол России в США Анатолий Антонов сегодня, 20 июня, улетел в Вашингтон, чтобы вернуться в российское посольство. Антонова отозвали в Москву после того, как Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он убийцей президента РФ.

Об этом сообщило российское агентство "ТАСС".

Накануне агентству стало известно, что Антонов уже утром понедельника вернется за рабочее место в российском посольстве в Вашингтоне.

Сегодня утром российский посол улетел в США рейсом SU100 Москва - Нью-Йорк. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в 9:18 по местному времени.

Посол отказался разговаривать с журналистами перед посадкой на самолет.

В Соединенных Штатах, со своей стороны, пока не сообщают о возвращении своего посла в Москву.

Напомним, 16 июня на саммите в Женеве Байден и Путин договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.

Кроме того, Байден рассказал, что пообещал Путину больше не поднимать вопрос относительно того, является ли российский президент убийцей.

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посолРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки