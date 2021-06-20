Посол России отправился в США. Он возвращался в Москву после заявления Байдена о Путине

Накануне агентству стало известно, что Антонов уже утром понедельника вернется за рабочее место в российском посольстве в Вашингтоне.

Сегодня утром российский посол улетел в США рейсом SU100 Москва - Нью-Йорк. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в 9:18 по местному времени.

Посол отказался разговаривать с журналистами перед посадкой на самолет.

В Соединенных Штатах, со своей стороны, пока не сообщают о возвращении своего посла в Москву.