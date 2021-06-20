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Посол Росії відправився в США. Він повертався в Москву після заяви Байдена про Путіна

Автор: Дмитро Левицький

Посол Росії в США Анатолій Антонов сьогодні, 20 червня, відлетів до Вашингтону, щоб повернутися до російського посольства. Антонова відкликали в Москву після того, як Байден ствердно відповів на питання, чи вважає він убивцею президента РФ.

Про це повідомило російське агентство "ТАСС".

Напередодні агентству стало відомо, що Антонов вже вранці понеділка повернеться за робоче місце в російському посольстві у Вашингтоні.

Сьогодні вранці російський посол відлетів до США рейсом SU100 Москва - Нью-Йорк. Літак вилетів з аеропорту "Шереметьєво" о 9:18 за місцевим часом.

Посол відмовився розмовляти з журналістами перед посадкою на літак.

У Сполучених Штатах, зі свого боку, поки не повідомляють про повернення свого посла до Москви.

Нагадаємо, 16 червня на саміті у Женеві Байден та Путін домовилися про повернення послів у Москву та Вашингтон.

Крім того, Байден розповів, що пообіцяв Путіну більше не підіймати питання щодо того, чи є російський президент вбивцею.

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посолРосійська ФедераціяСполучені Штати Америки