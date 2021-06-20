Посол Росії відправився в США. Він повертався в Москву після заяви Байдена про Путіна

Посол Росії в США Анатолій Антонов сьогодні, 20 червня, відлетів до Вашингтону, щоб повернутися до російського посольства. Антонова відкликали в Москву після того, як Байден ствердно відповів на питання, чи вважає він убивцею президента РФ.

У Сполучених Штатах, зі свого боку, поки не повідомляють про повернення свого посла до Москви.

Посол відмовився розмовляти з журналістами перед посадкою на літак.

Сьогодні вранці російський посол відлетів до США рейсом SU100 Москва - Нью-Йорк. Літак вилетів з аеропорту "Шереметьєво" о 9:18 за місцевим часом.

Напередодні агентству стало відомо, що Антонов вже вранці понеділка повернеться за робоче місце в російському посольстві у Вашингтоні.

Нагадаємо, 16 червня на саміті у Женеві Байден та Путін домовилися про повернення послів у Москву та Вашингтон.

Крім того, Байден розповів, що пообіцяв Путіну більше не підіймати питання щодо того, чи є російський президент вбивцею.