ru ua
Чт, 23 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Посол РФ в поздравлении эстонскому депутату пообещал не нападать на соседей

Новина українською →
Эстония, Четверг 23 декабря 2021 12:11
Посол РФ в поздравлении эстонскому депутату пообещал не нападать на соседей Фото: новогодняя ярмарка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Российский дипломат Александр Петров направил эстонскому политику Марку Михкельсону праздничную открытку. В ней он пообещал, что Россия не планирует предпринимать агрессивных действий против своих соседей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на twiter-аккаунт главы комитета международных дел парламента Эстонии Марка Михкельсона.

"Похоже, что все мы неправильно понимаем Россию. Я получил рождественскую открытку от российского посла в Таллинне", - написал Михкельсон.

Согласно тому, что изображено и написано на фото, посол изначально поздравил Михкельсона с наступающими праздниками. Данный текст был напечатан на открытке. Однако впоследствии он от руки дописал, что в 2022 году Россия не планирует предпринимать агрессивных действий против своих соседей.

Напомним, после западных публикаций об угрозе вторжения России в Украину Москва решила пойти дальше и выдвинула ряд ультиматумов США и НАТО. Они включают отказ от перспективы вступления Украины в НАТО и от дальнейшего размещения ракет на ее территории, в противном случае российское руководство угрожает военным ответом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Путин обвинил Германию в поставках дешевого газа из РФ в Украину
Путин обвинил Германию в поставках дешевого газа из РФ в Украину
DAILY
Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма "Омикрон"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма "Омикрон"