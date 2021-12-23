Посол РФ у привітанні естонському депутату пообіцяв не нападати на сусідів

Російський дипломат Олександр Петров направив естонському політику Марку Міхкельсону святкову листівку. У ній він пообіцяв, що Росія не планує чинити агресивних дій проти своїх сусідів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на twiter-аккаунт голови комітету міжнародних справ парламенту Естонії Марка Міхкельсона.

"Схоже, що всі ми неправильно розуміємо Росію. Я отримав різдвяну листівку від російського посла в Таллінні", - написав Міхкельсон. Згідно з тим, що зображено і написано на фото, посол спочатку привітав Міхкельсона з наступаючими святами. Даний текст був надрукований на листівці. Однак згодом він від руки дописав, що в 2022 році Росія не планує чинити агресивних дій проти своїх сусідів. Vene saadik: ka järgmisel aastal Venemaa oma naabreid ei ründa



https://t.co/JZ32GOv07a #ERR — Marko Mihkelson (@markomihkelson) December 22, 2021