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Посол РФ поскаржився на передачу F-16 Україні. Міністр оборони Данії відповів дипломату

Понеділок 21 серпня 2023 18:14
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Посол РФ поскаржився на передачу F-16 Україні. Міністр оборони Данії відповів дипломату Фото: міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен (flickr.com/valstskanceleja)
Автор: Валерія Поліщук

Посол Росії у Копенгагені поскаржився на передачу Україні винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.

Російський посол Володимир Барбін поскаржився на те, що передача Данією 19 винищувачів F-16 Україні нібито веде до ескалації "конфлікту".

Він заявив, що позиція Данії з приводу того, що Україна сама має визначати умови миру, "штовхає Україну в прірву, а її населення прирікає на нові жертви".

На заяву російського дипломата відреагував міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Йенсен. Він заявив, що рішення про надання винищувачів не можна розглядати як "ескалацію", оскільки йдеться тільки про захист України.

"Представник країни, яка вторглася до мирного сусіда і вбиває мирних жителів, насмілюється сказати, що інші ескалують конфлікт, який вони могли б зупинити завтра, просто сказавши, що зараз ми йдемо у свою країну", - заявив міністр.

Він також додав, що російському послу "має бути соромно".

F-16 для України

Україні необхідні винищувачі для захисту території від ворожих обстрілів та для того, щоб наші військові змогли скласти конкуренцію росіянам у повітрі.

Нещодавно США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів . Радник президента Штатів із нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримає літаки післязавершення навчання пілотів .

Зазначимо, що Нідерланди мають надати Україні 42 винищувачі , а Данія - ще 19 . При цьому першу групу винищувачів F-16 від Данії Україна отримає ще до Нового року .

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