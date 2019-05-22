Посол рассказал об ожиданиях Европарламента от новой власти в Украине

Представитель Украины при Европейском союзе Николай Точицкий рассказал, что Европейский парламент ожидает от новоизбранного президента Владимира Зеленского и парламента нового созыва. Об этом он рассказал в интервью парламентской газете "Голос України".

По его словам, Европарламент и Евросоюз декларируют, что определяющим является европейский выбор украинского народа, а не политические персоналии или результаты выборов.

В этой связи Европарламент и другие институты ЕС будут так же тесно сотрудничать над углублением интеграции Украины с ЕС с новым президентом Украины, и с будущим новым составом Верховной рады Украины, заверил посол.

Также он отметил, что главным ожиданием Европарламента от Украины, ее политического руководства и украинского парламента будет неуклонное продолжение амбициозного и всеобъемлющего курса внутренних реформ и дальнейшая бескомпромиссная борьба с коррупцией.

Кроме того, он рассказал, что указателем многих реформ в Украине будет оставаться Соглашение об ассоциации с ЕС, успешная имплементация которой будет определять взаимоотношения с украинским истеблишментом, а не фактические результаты выборов.

Кроме того, говоря о следующих парламентских выборах, сказал Точицкий, следует ожидать надежды со стороны ЕП относительно их полностью демократического и свободного проведения на уровне президентских выборов.

Напомним, ранее посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что планирует сотрудничать с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, в ходе которой обсудили, в частности, противодействие агрессии Кремля на Донбассе и перспективы деоккупации Крыма.