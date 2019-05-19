ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Посол США в ЕС заявил о готовности к сотрудничеству с Зеленским

Новости » Политика    19.05.2019 - 23:36
Посол США в ЕС заявил о готовности к сотрудничеству с Зеленским
Фото: Гордон Сондленд (flickr.com/AmCham_EU)

Сондленд будет присутствовать на инаугурации

Посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что планирует сотрудничать с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским после инаугурации.  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Сондленда.

Дипломат заявил, что завтра будет присутствовать на церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины.

“Президент Трамп предоставил мне честь вместе с министром энергетики Перри и спецпредставителем Госдепа Волкером быть членом официальной делегации на инаугурации Президента Зеленского. Буду работать с Зеленским, как и с Порошенко, для усиления сотрудничества США и ЕС с Украиной по взаимной безопасности и благосостояния!", - подчеркнул он.

Посол США в ЕС заявил о готовности к сотрудничеству с ЗеленскимНапомним, завтра , 20 мая в 10:00, состоится инаугурации новоизбранного преЗеленський будет принимать участие в Торжественном заседании Верховной рады Украины по случаю принесения присяги президентом Украины украинскому народу.

Ранее РБК-Украина писало, что спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко сообщила, что около 60 иностранных представителей, среди которых и президенты других государств, посетят инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Волкер надеется наладить сотрудничество с Зеленским В центре Киева из-за инаугурации ограничили движение транспорта
Новости Украины Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америкиинаугурация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь