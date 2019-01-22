Посол рассказал об инвестициях Израиля в Украину

Фото: Йоэль Лион (facebook.com/joel lion)

Лион отметил, что Израиль занимается "аутсорсингом для Украины"

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион отметил, что его страна инвестирует в украинский народ прямо сейчас. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью посла изданию "Укринформ".

По его словам, Израиль занимается "аутсорсингом для Украины".

"Израиль инвестирует в украинский народ прямо сейчас, в эти минуты. У вас есть более, чем 11 тысяч инженеров, инженеров программного обеспечения, которые работают на израильские компании здесь, в Украине. Вместо того, чтобы предоставлять внешний подряд для других стран, мы занимаемся аутсорсингом для Украины: мы даем рабочие места украинцам, эти украинцы в среднем имеют лучшие зарплаты и, опять же, - мы вкладываем эти деньги в украинскую экономику. Так что это тоже можно назвать инвестициями", - отметил Лион.

Напомним, посол Израиля в Украине отметил, что после подписания соглашения о ЗСТ товарооборот между странами должен вырасти до миллиарда долларов в течение пяти лет.

Как писало РБК-Украина ранее, первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив вчера подписал соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем. Следует подчеркнуть, что Израиль стал 46 страной, с которой Украина подписала соглашение о свободной торговле.

Добавим, в ноябре Кабинет министров Украины одобрил соглашение о свободной торговле с Израилем. Ожидается, что стороны отменят ввозные пошлины на ряд товаров.