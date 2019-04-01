Посол рассказал о ходе голосования на выборах президента Украины в ФРГ

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Посольство во избежание провокаций поддерживало контакт с местными властями, МИД и полицией

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что посольство Украины в ФРГ, где располагался избирательный участок, обеспечило все условия для беспрепятственного голосования на выборах 2019. Об этом сообщает "Укринформ".

По словам посла, дипведомство во избежание провокаций и инцидентов поддерживало контакт с местными властями, МИД и полицией. На улице дежурили правоохранители.

"Все, что можно было сделать, чтобы люди спокойно, беспрепятственно и свободно проголосовали, удалось сделать", - отметил Мельник.

Дипломат также рассказал о ситуации с российскими СМИ, которые формально являются немецкими, например, RUPTLY или SPUTNIK. По его словам, были обсуждены риски и разработан "целый алгоритм действий" на случай угрозы конфликтной ситуации или провокаций, чтобы не допустить эскалации. Так, незадолго до закрытия избирательного участка вблизи посольства находились российские корреспонденты, которые старались не попадаться на глаза.

Кроме того, посол сообщил, что в самом диппредставительстве дежурным дипломатам пришлось на руках поднимать избирателей с ограниченными возможностями (минимум трое избирателей были в инвалидных колясках) на второй этаж, так как нет возможности построить пандус. Однако кабинка для голосования была оборудована.

Напомним, результаты выборов 2019 в 14 избирательных участках обнародовала Центральная избирательная комиссия. Опубликованы результаты выборов в 14 странах, расположенных к востоку от Украины. Из кандидатов в президенты больше всего там поддерживают Петра Порошенко, Владимира Зеленского и Анатолия Гриценко.

Как писало РБК-Украина, член ЦИК Евгений Радченко заявил, что на момент окончания голосования во время выборов президента Украины на избирательных участках заграничного округа в Польше и Германии возникли большие очереди.