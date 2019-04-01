Посол розповів про перебіг голосування на виборах президента України у ФРН

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Посольство для уникнення провокацій підтримувало контакт з місцевою владою, МЗС і поліцією

Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що посольство України у ФРН, де розташовувалася виборча дільниця, забезпечило всі умови для безперешкодного голосування на виборах 2019. Про це повідомляє "Укрінформ".

За словами посла, дипвідомство для уникнення провокацій та інцидентів підтримувало контакт з місцевою владою, МЗС і поліцією. На вулиці чергували правоохоронці.

"Все, що можна було зробити, щоби люди спокійно, безперешкодно та вільно проголосували, вдалося зробити", - зазначив Мельник.

Дипломат також розповів про ситуацію з російськими ЗМІ, які формально є німецькими, наприклад RUPTLY або SPUTNIK. За його словами, були обговорені ризики та розроблений "цілий алгоритм дій" на випадок загрози конфліктної ситуації або провокацій, аби не допустити ескалації. Так, незадовго до закриття виборчої дільниці поблизу посольства перебували російські кореспонденти, які намагалися не потрапляти на очі.

Крім того, посол повідомив, що у самому диппредставництві черговим дипломатам довелося на руках піднімати виборців з обмеженими можливостями (щонайменше троє виборців були в інвалідних візках) на другий поверх, оскільки немає можливості побудувати пандус. Однак кабінку для голосування було облаштовано.

Нагадаємо, результати виборів 2019 у 14 виборчих дільницях оприлюднила Центральна виборча комісія. Опубліковані результати виборів у 14 країнах, розташованих на схід від України. З кандидатів у президенти найбільше там підтримують Петра Порошенка, Володимира Зеленського та Анатолія Гриценка.

Як писало РБК-Україна, член ЦВК Євген Радченко заявив, що на момент закінчення голосування під час виборів президента України на виборчих дільницях закордонного округу в Польщі і Німеччині виникли великі черги.