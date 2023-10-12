Посол пояснив, чому Україна не може почати евакуацію громадян з Сектору Гази

Громадян України не можуть евакуювати з Сектору Гази, оскільки не працюють пункти пропуску на кордоні з Єгиптом та Ізраїлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука в ефірі телемарафону.

"На жаль, евакуація не почалася, оскільки єдиний пункт пропуску на Єгипет "Рафах" залишається закритим і впливу на це ми не маємо, як і не мають інші посольства", - сказав він.

Корнійчук додав, що з боку української сторони все готове, співробітники посольства в Єгипті готові зустріти громадян у будь-який час, перевірити їхні документи, а за потреби - поновити. До того ж, Україна передала та погодила списки з єгипетською стороною.

"Проблема в тому, що йде фактично такий пінг-понг - єгиптяни кажуть: ХАМАС з боку сектору Гази не пускає, а ХАМАС - що єгиптяни не пускають. Де правда - незрозуміло", - сказав посол.

Він повідомив, що близько 220 українців, які наразі перебувають у Секторі Гази, погодились на евакуацію. При цьому їхня кількість постійно збільшується, повідомив Корнійчук.

За його словами, по допомогу з евакуацією своїх громадян до України також звертаються інші посольства, зокрема Молдови.

"У нас інфраструктура готова, але це, на жаль, не тільки від нас залежить. Як тільки буде розблокований цей пункт пропуску чи пункт пропуску в бік Ізраїлю, ми людей вивеземо", - додав Корнійчук.

Українці в Ізраїлі

Після нападу 7 жовтня терористів ХАМАС на Ізраїль в МЗС України повідомили про щонайменше сім загиблих та дев'ять поранених українців. Ще дев'ятеро наших громадян вважаються зниклими безвісти.

При цьому Україна працює над евакуацією громадян з Ізраїлю. Зокрема, вже організувало перший евакуаційний рейс, та вже готується другий.

Крім того, українським дипломатам вдалося евакуювали неповнолітнього хлопчика із міста Сдерот. Він отримав поранення внаслідок нападу бойовиків ХАМАС.

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