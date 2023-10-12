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Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи, - МЗС

Четвер 12 жовтня 2023 11:39
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Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи, - МЗС Ілюстративне фото: кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через напад терористів ХАМАС на Ізраїль минулими вихідними загинуло щонайменше сім українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка.

"Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл", - написав він.

Окрім того, відомо, що дев’ять українців отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ще дев’ять громадян вважаються зниклими безвісти. Наше посольство взаємодіє з ізраїльськими службами безпеки для пошуку зниклих.

Ніколенко також повідомив, що понад тисячі українських громадян звернулися за допомогою для виїзду з території Ізраїлю через скасовані авіарейси.

Так, дипломати готують на 14 жовтня перший евакуаційний рейс до Румунії. Вони також працюють над організацією додаткових евакуаційних рейсів. Деталі надішлють громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві.

У МЗС додали, що ще близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа. Проте через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий.

Він наголосив, що МЗС, українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні відомства України, докладають активних зусиль, аби якнайшвидше витягти наших людей.

Українці в Ізраїлі

Після нападу 7 жовтня терористів ХАМАС на Ізраїль в МЗС України повідомляли про те, що наші громадяни також є серед загиблих та постраждали.

Україна працює над евакуацією громадян. Зокрема, вже розповсюджено 200 квитків на перший евакуаційний рейс, та вже готується другий.

Крім того, українським дипломатам вдалося евакуювали неповнолітнього хлопчика із міста Сдерот. Він отримав поранення внаслідок нападу бойовиків ХАМАС.

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Ізраїль Сектор Газа МЗС України
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