Посол пояснив, чому Ердоган вимагав від Путіна одностороннє припинення вогню

Туреччина поважає територіальну цілісність України і зусилля звільнити свою територію. Тому турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган закликав Росію до одностороннього припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Туреччині Василя Боднара в інтерв'ю "Укрінформу" .

Він заявив, що Туреччина як посередник намагається закликати сторони до дипломатичного врегулювання. Проте Анкара розуміє, що Україна не погодиться на мирні переговори, поки російські війська окуповують її територію.

"Останні заяви офіційних представників турецької сторони чітко свідчать про розуміння необхідності звільнення всіх українських територій. У цьому контексті й було озвучено пропозицію, що Росія повинна першою почати припинення вогню, що може стати підставою для подальшого виведення військ з території України. Це спроба пошуку шляхів до діалогу, але ніяким чином не нав'язування позиції", - сказав дипломат.

Водночас Боднар наголосив, що так зване "різдвяне перемир'я" Росії лише підтвердило справжні наміри Кремля, який намагається створити пропагандистську картинку.

"У нашому розумінні припинення вогню неможливе, бо Росія точно намагатиметься обдурити і нас, і Туреччину як країну посередника, використати цей час для посилення своїх позицій, а потім відмовитися від виведення військ", - заявив Боднар.