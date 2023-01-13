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Посол объяснил, почему Эрдоган требовал от Путина одностороннего прекращения огня

Новина українською →
Анкара, Пятница 13 января 2023 16:11
Посол объяснил, почему Эрдоган требовал от Путина одностороннего прекращения огня Фото: посол Украины в Турции Василий Боднар (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Турция уважает территориальную целостность Украины и усилия освободить свою территорию. Поэтому турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призывал Россию к одностороннему прекращению огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара в интервью "Укринформу".

Он заявил, что Турция как посредник пытается призвать стороны к дипломатическому урегулированию. Однако Анкара понимает, что Украина не согласится на мирные переговоры, пока российские войска оккупируют ее территорию.

"Последние заявления официальных представителей турецкой стороны четко свидетельствуют о понимании необходимости освобождения всех украинских территорий. В этом контексте и было озвучено предложение, что Россия должна первой начать прекращение огня, что может стать основанием для дальнейшего вывода войск с территории Украины. Это попытка поиска путей к диалогу, но никак не навязывание позиции", - сказал дипломат.

В то же время Боднар отметил, что так называемое "рождественское перемирие" России лишь подтвердило настоящие намерения Кремля, пытающегося создать пропагандистскую картинку.

"В нашем понимании прекращение огня невозможно, потому что Россия будет точно пытаться обмануть и нас, и Турцию как страну посредника, использовать это время для усиления своих позиций, а затем отказаться от вывода войск", - заявил Боднар.

Напомним, во время последнего телефонного разговора президент Турции призвал российского диктатора к одностороннему прекращению огня в Украине.

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