Посол Японії завершує свою дипломатичну місію в Україні

"Перед завершенням дипломатичної місії посла Японії в Україні Кунінорі Мацуди зустрівся з ним і подякував за розбудову безпрецедентно змістовних та міцних відносин між нашими двома державами", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна дуже цінує кожне особисте зусилля пана посла.

"Японська підтримка для нашої держави й людей дуже вагома. Разом рятуємо життя, разом збільшуємо стійкість України, разом відновимо повну дієвість міжнародного права", - підкреслив він.