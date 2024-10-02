Посол Японии завершает свою дипломатическую миссию в Украине

"Перед завершением дипломатической миссии посла Японии в Украине Кунинори Мацуды встретился с ним и поблагодарил за развитие беспрецедентно содержательных и крепких отношений между нашими двумя государствами", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина очень ценит каждое личное усилие господина посла.

"Японская поддержка для нашего государства и людей очень значима. Вместе спасаем жизнь, вместе увеличиваем устойчивость Украины, вместе восстановим полную действенность международного права", - подчеркнул он.