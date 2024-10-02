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Посол Японії завершує свою дипломатичну місію в Україні

Україна, Середа 02 жовтня 2024 20:39
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Посол Японії завершує свою дипломатичну місію в Україні Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуди завершує дипломатичну місію в Україні. Сьогодні, 2 жовтня він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента.

"Перед завершенням дипломатичної місії посла Японії в Україні Кунінорі Мацуди зустрівся з ним і подякував за розбудову безпрецедентно змістовних та міцних відносин між нашими двома державами", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна дуже цінує кожне особисте зусилля пана посла.

"Японська підтримка для нашої держави й людей дуже вагома. Разом рятуємо життя, разом збільшуємо стійкість України, разом відновимо повну дієвість міжнародного права", - підкреслив він.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Японія готує новий пакет енергетичної допомоги для України.

Крім того, нещодавно Кунінорі розповів, що Японія готова надати Україні кредит під відсотки від заморожених російських активів.

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