Посол Японії завершує свою дипломатичну місію в Україні
Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуди завершує дипломатичну місію в Україні. Сьогодні, 2 жовтня він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента.
"Перед завершенням дипломатичної місії посла Японії в Україні Кунінорі Мацуди зустрівся з ним і подякував за розбудову безпрецедентно змістовних та міцних відносин між нашими двома державами", - наголосив Зеленський.
Президент наголосив, що Україна дуже цінує кожне особисте зусилля пана посла.
"Японська підтримка для нашої держави й людей дуже вагома. Разом рятуємо життя, разом збільшуємо стійкість України, разом відновимо повну дієвість міжнародного права", - підкреслив він.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Японія готує новий пакет енергетичної допомоги для України.
Крім того, нещодавно Кунінорі розповів, що Японія готова надати Україні кредит під відсотки від заморожених російських активів.
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