Посол Японии завершает свою дипломатическую миссию в Украине
Посол Японии в Украине Кунинори Мацуда завершает дипломатическую миссию в Украине. Сегодня, 2 октября, он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента.
"Перед завершением дипломатической миссии посла Японии в Украине Кунинори Мацуды встретился с ним и поблагодарил за развитие беспрецедентно содержательных и крепких отношений между нашими двумя государствами", - подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина очень ценит каждое личное усилие господина посла.
"Японская поддержка для нашего государства и людей очень значима. Вместе спасаем жизнь, вместе увеличиваем устойчивость Украины, вместе восстановим полную действенность международного права", - подчеркнул он.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что Япония готовит новый пакет энергетической помощи для Украины.
Кроме того, недавно Кунинор рассказал, что Япония готова предоставить Украине кредит под проценты от замороженных российских активов.
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