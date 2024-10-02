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Посол Японии завершает свою дипломатическую миссию в Украине

Украина, Среда 02 октября 2024 20:39
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Посол Японии завершает свою дипломатическую миссию в Украине Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Посол Японии в Украине Кунинори Мацуда завершает дипломатическую миссию в Украине. Сегодня, 2 октября, он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента.

"Перед завершением дипломатической миссии посла Японии в Украине Кунинори Мацуды встретился с ним и поблагодарил за развитие беспрецедентно содержательных и крепких отношений между нашими двумя государствами", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина очень ценит каждое личное усилие господина посла.

"Японская поддержка для нашего государства и людей очень значима. Вместе спасаем жизнь, вместе увеличиваем устойчивость Украины, вместе восстановим полную действенность международного права", - подчеркнул он.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Япония готовит новый пакет энергетической помощи для Украины.

Кроме того, недавно Кунинор рассказал, что Япония готова предоставить Украине кредит под проценты от замороженных российских активов.

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