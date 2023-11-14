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Посол Японии прокомментировал возможность предоставления Украине летального оружия

Украина, Вторник 14 ноября 2023 09:28
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Посол Японии прокомментировал возможность предоставления Украине летального оружия Фото: посол Японии в Украине Мацуда Кунинори (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

В Японии идут дискуссии о снятии запрета на экспорт летального оружия, которое потенциально затем может быть поставлено в Украину.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

Как отметил посол, в правящих коалиционных партиях создана рабочая группа для изучения этого вопроса, вопроса обмена военными технологиями и техникой с другими странами.

"Я не буду вдаваться в подробности дискуссии в Японии, потому что не хочу предвосхищать ее исход", - сказал Кунинори.

Запрет на экспорт летального оружия

Напомним, обсуждения в рабочей группе по упрощению принципов передачи оборонной техники идут в Японии с апреля 2023 года. При этом Япония стремится укрепить свою внутреннюю оборонную промышленность и лучше реагировать на суровую обстановку в области безопасности, а также надеется расширить поддержку стран, подвергшихся военному вторжению, таких как Украина.

В соответствии с "тремя принципами" Японии, разрешен экспорт летального оружия только странам, которые совместно разрабатывают или производят оборонное оборудование. Между тем, странам, сотрудничающим с Токио в вопросах безопасности, разрешен экспорт нелетального оборудования.

В августе правительство Японии заявило, что хочет смягчить ограничения на экспорт летального оружия, чтобы поддержать тех, кто подвергся военному вторжению.

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