Посол Японії передав Києву техніку для швидкої ліквідації наслідків ударів РФ, - Кличко

Київ отримав від японських партнерів 13 сучасних мініекскаваторів KATO для ліквідації наслідків російських обстрілів в умовах щільної міської забудови. Допомогу передав Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Накагоме Масаші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Мініекскаватори, завдяки своїм компактним розмірам, дозволяють працювати у щільній міській забудові або в умовах обмеженого доступу. Вони особливо ефективні для швидкої ліквідації вирв після прильотів ворожих ракет та дронів. Більш потужні екскаватори (їх отримали 2) залучать до масштабних робіт із реконструкції територій, що зазнали значних пошкоджень", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва разом з послом Японії вже передали нову техніку КО "Київзеленбуд".

Також техніку можна використовувати для підготовки основи до озеленення міста.

Допомога надана в рамках Програми невідкладного відновлення та реконструкції України, яку уряд Японії реалізує через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA), зазначив Віталій Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що внаслідок комбінованої ворожої атаки на Київ минулої ночі руйнування зафіксовані у 4 районах міста. Найбільше постраждав Святошинський район, де пошкоджено 12 будівель, загинули 8 людей та постраждали 77.