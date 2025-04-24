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Посол Японии передал Киеву технику для быстрой ликвидации последствий ударов РФ, - Кличко

Четверг 24 апреля 2025 15:07
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Посол Японии передал Киеву технику для быстрой ликвидации последствий ударов РФ, - Кличко Фото: посол Японии передал Киеву технику для ликвидации последствий ударов РФ (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергей Новиков

Киев получил от японских партнеров 13 современных мини-экскаваторов KATO для ликвидации последствий российских обстрелов в условиях плотной городской застройки. Помощь передал Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Накагоме Масаши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Мини-экскаваторы, благодаря своим компактным размерам, позволяют работать в плотной городской застройке или в условиях ограниченного доступа. Они особенно эффективны для быстрой ликвидации воронки после прилетов вражеских ракет и дронов. Более мощные экскаваторы (их получили 2) привлекут к масштабным работам по реконструкции территорий, подвергшихся значительным повреждениям", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева вместе с послом Японии уже передали новую технику КО "Киевзеленстрой".

Также технику можно использовать для подготовки основы к озеленению города.

Помощь оказана в рамках Программы неотложного восстановления и реконструкции Украины, которую правительство Японии реализует через Японское агентство международного сотрудничества (JICA), отметил Виталий Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что в результате комбинированной вражеской атаки на Киев минувшей ночью разрушения зафиксированы в 4 районах города. Больше всего пострадал Святошинский район, где повреждены 12 зданий, погибли 8 человек и пострадали 77.

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Киев Япония Виталий Кличко
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