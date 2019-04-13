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Посол Польши сообщил о состоянии открытия РФ архивных документов Катынского расстрела


Посол Польши сообщил, что РФ не признает этих людей жертвами преследования

Посол Польши рассказал, открыла ли Россия по состоянию на сейчас архивные документы, касающиеся Катынского расстрела. Об этом в ходе мероприятия сообщил посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Не все открыты. К сожалению россияне, согласно договоренностям, классифицировали и частично закрыли. В российских официальных документах публичная правда, утверждения и вопроса указывают на ответственность Германии, однако это неправда", - рассказал он, отвечая на вопрос о том, открыты ли архивы.

По его словам, правда об этих расстрелах скрыта.

"Официальная Россия не признает этих людей жертвами политического преследования Советского союза", - добавил он.

Он также рассказал, почему каждый год на части кладбища “Быковнянские могилы”, собираются люди.

"Это место массового убийства. Это большая травма для польской нации", - рассказал он.

Отметим, что в Киеве состоялось торжественное чествование жертв в связи с годовщиной Катынского расстрела.

Торжественное чествование польских граждан - жертв этого преступления запланировано в Национальном мемориальном комплексе “Быковнянские могилы” с участием посла Республики Польша в Украине Бартоша Цихоцкого продолжалось почти час на польской и украинской части кладбища “Быковнянские могилы”.

Отметим, Катынский расстрел - это обобщенное название военного преступления, массовой казни польских граждан, проведенной органами НКВД СССР по совершенно секретным приказом партийно-государственного руководства СССР одновременно в нескольких местах - главным образом в Катынском лесу (близ села Катынь Смоленской области), в тюрьме города Калинин (ныне Тверь) и в Харькове весной 1940 года

Ранее РБК-Украина сообщало, что Польша назначила нового посла в Украине. В Министерстве иностранных дел (МИД) Польши сообщили, что министр польского МИД Яцек Чапутович передал Бартошу Ціхоцькому, который занимал должность его заместителя, назначение на должность нового посла в Украине.

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