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Посол Польщі повідомив про стан відкриття Росією архівних документів Катинського розстрілу


Посол Польщі повідомив, що РФ не визнає цих людей жертвами переслідування

Посол Польщі розповів, чи відкрила Росія станом на зараз архівні документи стосовно Катинського розстрілу. Про це в ході заходу повідомив посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький, передає кореспондент РБК-Україна.

"Не усі відкриті. На жаль росіяни, відповідно до домовленостей, класифікували і частково закрили. У російських офіційних документах публічна правда, ствердження і питання вказують на відповідальність Германії, однак це неправда", - розказав він, відповідаючи на питання про те, чи відкриті архіви. 

За його словами, правда про ці розстріли прихована. 

"Офіційна Росія не визнає цих людей жертвами політичного переслідування Радянського союзу", - додав він.

Він також розповів, чому кожного року на частині цвинтаря “Биківнянські могили” збираються люди. 

"Це місце масового вбивства. Це велика травма для польської нації", - розказав він.

Відмітимо, що у Києві відбулося урочисте вшанування жертв у зв`язку з річницею Катинського розстрілу. 

Урочисте вшанування польських громадян - жертв цього злочину заплановано в Національному меморіальному комплексі “Биківнянські могили” за участю посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького тривало майже годину на польській і українській частині цвинтаря “Биківнянські могили”. 

Зазначимо, Катинський розстріл - це узагальнена назва воєнного злочину, масової страти польських громадян, здійсненої органами НКВС СРСР за цілком секретним наказом партійно-державного керівництва СРСР  одночасно у декількох місцях - головним чином у Катинському лісі (поблизу села Катинь Смоленської області), в тюрмі міста Калінін (нині Твер) та в Харкові навесні 1940 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Польща призначила нового посла в Україні. В Міністерстві закордонних справ (МЗС) Польщі повідомили, що міністр польського МЗС Яцек Чапутович передав Бартошу Ціхоцькому, який займав посаду його заступника, номінацію на посаду нового посла в Україні.

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