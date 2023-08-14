Посол підтвердив обговорення призупинення безвізу з Ізраїлем: для чого це потрібно

Україна розглядає можливість призупинення дії безвізового режиму з Ізраїлем. При цьому про не розрив міжурядової угоди мова не йде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука в ефірі "Радіо Свобода" .

"Зараз, напередодні Рош га-Шана, знову піднялося питання щодо доцільності відволікання величезної кількості наших держслужбовців під час військових дій для забезпечення безпеки паломників. Мова не йде про скасування (безвізового режиму - ред.). Розглядалося питання щодо призупинення. Тобто, міжурядову угоду ніхто не збирався скасовувати", - сказав він.

Посол повідомив, що близько 30 тисяч паломників з Ізраїля мають намір приїхати на могилу цадика Нахмана в Умані для святкування Рош га-Шана.

При цьому Україна не може убезпечити їх від атак російських окупантів. Корнійчук підкреслив, що нашій країні не вистачає засобів ППО для забезпечення безпеки своїх міст.

"Посольство наполягає на тому, що якщо ви (Ізраїль - ред.) з якихось причин не хочете виділяти засоби ППО, продавати їх для того, щоб захистити цивільних українських громадян, можливо, ви хочете захистити своїх. Це логічно", - сказав він.

До того ж, Корнійчук назвав закиди прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу про те, що західна зброя може потрапити в руки російської армії, а потім бути переданою третім країнам абсолютно необґрунтованими.

"Мова завжди йшла про співпрацю саме в питаннях захисту цивільного населення. І ви розумієте, що засоби ППО ніколи не виставляються на передовій. Тобто бути захопленими ворогом вони фактично не можуть. Ми говоримо про захист глибокого тилу", - додав він.

Що цьому передувало

РБК-Україна з посиланням на джерело в дипломатичних колах повідомило, що Україна може призупинити безвіз з Ізраїлем, зокрема, через проблеми зі ставленням ізраїльської влади до українців, які їдуть у країну.

Так, нещодавно ізраїльський уряд вирішив скасувати медичне страхування для біженців з України. В українському посольстві закликали ізраїльських міністрів переглянути рішення.

Відносини України з Ізраїлем

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Ізраїль заявив про свій нейтралітет. Країна допомагає Україні у гуманітарних питаннях, але відмовляється надавати зброю та оборонне озброєння, зокрема системи ППО.

Більше про позицію Ізраїлю щодо війни в Україні ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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