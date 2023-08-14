Посол подтвердил обсуждение приостановления безвиза с Израилем: для чего это нужно

Украина рассматривает возможность приостановки действия безвизового режима с Израилем. При этом о неразрыве межправительственного соглашения речь не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука в эфире "Радио Свобода" .

"Сейчас, накануне Рош га-Шана, снова поднялся вопрос о целесообразности отвлечения огромного количества наших госслужащих во время военных действий для обеспечения безопасности паломников. Речь не идет об отмене (безвизового режима - ред.). Рассматривался вопрос о приостановлении. То есть межправительственное соглашение никто не собирался отменять", - сказал он.

Посол сообщил, что около 30 тысяч паломников из Израиля намерены приехать на могилу цадика Нахмана в Умани для празднования Рош га-Шана.

При этом Украина не может обезопасить их от атак российских оккупантов. Корнийчук подчеркнул, что нашей стране не хватает средств ПВО для обеспечения безопасности своих городов.

"Посольство настаивает на том, что если вы (Израиль - ред.) по каким-либо причинам не хотите выделять средства ПВО, продавать их для того, чтобы защитить гражданских украинских граждан, возможно, вы хотите защитить своих. Это логично", - сказал он.

К тому же, Корнийчук назвал упреки премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о том, что западное оружие может попасть в руки российской армии, а затем быть переданным третьим странам совершенно необоснованными.

"Речь всегда шла о сотрудничестве именно в вопросах защиты гражданского населения. И вы понимаете, что средства ПВО никогда не выставляются на передовой. То есть, быть захваченными врагом они фактически не могут. Мы говорим о защите глубокого тыла", - добавил он.

Что этому предшествовало

РБК-Украина со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщил, что Украина может приостановить безвиз с Израилем, в частности, из-за проблем с отношением израильских властей к въезжающим в страну украинцам.

Так, недавно израильское правительство решило отменить медицинское страхование для беженцев из Украины. В украинском посольстве призвали израильских министров пересмотреть решение.

Отношения Украины с Израилем

Отметим, что с начала полномасштабной войны Израиль заявил о своем нейтралитете. Страна помогает Украине в гуманитарных вопросах, но отказывается предоставлять оружие и оборонное вооружение, в частности, системы ПВО.

Больше о позиции Израиля относительно войны в Украине вы можете прочитить в материале РБК-Украина.

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